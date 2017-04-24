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  1. 24 Nisan 2017 16:21

Volkan Demirel ile Rodrigues ne konuştu ?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel ile Rodrigues arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Volkan Demirel ile Rodrigues ne konuştu ?
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Süper Lig'de dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederken maç içinde Volkan Demirel ve Garry Rodrigues arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından 90+1'de gelen Josef de Souza golüyle 1-0 galip ayrılırken, maç içinde Galatasaray'ın önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadığı anın ardından Volkan Demirel ve Garry Rodrigues arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

71. dakikada Sneijder'in ceza sahasına gönderdiği ara pasında sağ çaprazdan içeri giren ve Volkan Demirel'le karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunu tecrübeli kaleci kurtardı.

Pozisyonun ardından iki oyuncu da karşı karşıya yerde kalırken, Rodrigues golü kaçırmanın verdiği üzüntüyle "Neden?" diye bağırdı.

Bu sözleri duyan Volkan ise ona "Çünkü ben buradayım" şeklinde iki kez karşılık verdi. Daha sonra iki oyuncu da birbirlerinin yerden kalkmasına yardım ederek, oyuna devam ettiler.

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