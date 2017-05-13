Volkan Demirel imzayı attı !

2002 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen kaptan Volkan Demirel’in hem Başkan Aziz Yıldırım hem de Aykut Kocaman’ın büyük desteğini aldığı bildirildi. Hiçbir pazarlık yapmadan yöneticilere “evet” diyen 35 yaşındaki eldiven bu imzayla kulüp tarihinde en fazla oynayan kaleci unvanına da sahip olacak.

Fenerbahçe Yönetimi yeni sezonda güçlü bir kadro ve şampiyonluk hedefi için şimdiden yoğun bir çalışma uyguluyor. Hem transferler hem de takım içinde yeni sözleşmeler konusunda hareketli bir gündemi olan sarı-lacivertlilerde ilk müjdeli gelişme takım kaptanı Volkan Demirel ile sağlandı. Bu sezon sözleşmesi bitecek kaptan Volkan ile her konuda anlaşma sağlandığı ve önümüzdeki günlerde 1+1 yıllık yeni anlaşma imzalanacağı öğrenildi. 2002 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli eldiven, yeni sezonda da kulübünde devam edecek.



Pozitif yorum

Başkan Aziz Yıldırım ve yeni sezonda takımın başında olması beklenen Aykut Kocaman’ın her zaman takdir ettiği bir isim olan Volkan Demirel’in Fenerbahçe’de kalmasında da bu durumun etkili olduğu biliniyor. Gelecek yıl mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de Volkan Demirel’in ayrı bir yeri bulunuyor. Takım içerisinde saygı gören ve camiayı çok iyi tanıyan Volkan Demirel’in kalması yönünde de pozitif yorumlar yapılıyordu.



Bu sezon özellikle derbilerde çok iyi performans gösteren tecrübeli eldiven, Aykut Kocaman’ın planları arasında da yer alıyor. Kocaman’ın, Fenerbahçe’de çalıştığı geçmiş dönemde de takım içerisinde en güvendiği isimlerden biri olan Volkan ile devam etmek istediği kaydedildi.



Buffon örneği

Sarı-lacivertli takımla en az 2 sezon daha devam etmesi beklenen Volkan Demirel, Avrupa’daki ünlü meslektaşlarıyla beraber önemli bir başarıyı sürdürüyor.



Özellikle Borussia Dortmund’da 2002 yılından beri forma giyen 35 yaşındaki Roman Weidenfeller’in kısa bir zaman önce 1 yıllık sözleşme yenilemesi de en önemli benzerlik oldu.Yine aynı şekilde Juventus’un efsanesi olan 39 yaşındaki Gianluigi Buffon’un da 2018’e kadar sözleşmesi olması da göze çarpıyor. Tıpkı iki önemli kaleci gibi Volkan Demirel de önemli bir tarihe imza atacak.



15 yıldır kesintisiz olarak Fenerbahçe’de yer alan Volkan, 2 yıllık yeni sözleşmesiyle 17 yıllık unutulmaz bir başarıya imza atacak. 35 yaşındaki eldiven, kulüp tarihinde de en fazla oynayan kaleci unvanını alacak.



Rakamlar dikkat çekici

Volkan Demirel’in istatistik verileri incelendiğinde en başarılı olduğu teknik direktör Aykut Kocaman oldu. Gelecek sezon yeniden Fenerbahçe’nin başına geçmesi beklenen Kocaman ile 2010-13 yılları arasında çalışan Volkan oldukça iyi rakamlar elde etmişti.



Tecrübeli çalıştırıcı ile 121 maça çıkan Volkan, tam 48 maçta kalesini gole kapattı. Bu rakam, Volkan’ın beraber çalıştığı 9 antrenör arasında en iyisi oldu. Volkan, Aykut Kocaman ile ayrıca Avrupa Ligi’nde yarı final, bir lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazandı.



Hocalık hedefi

Profesyonel futbolcu olarak 2000 yılından beri sahalarda olan Volkan Demirel, emeklilik sonrası planlarını da her zaman hazır tutuyor. Kaleci Volkan’ın bilhassa teknik direktörlük konusuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Antrenörlük yapmayı istediği kaydedilen Volkan’ın bu zamana kadar çalıştığı hocalarının bilgilerini de hep cebinde tuttuğu ifade edildi.

Bu zamana kadar Aykut Kocaman, Fatih Terim, Ersun Yanal, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal gibi yerli isimlerle çalışan Volkan; Daum, Zico, Aragones, Hiddink, Advocaat ve Vitor Pereira gibi ünlü antrenörlerin de öğrenciliğini yaptı.



Her zaman fedakâr ,

Volkan Demirel, 2002-03 sezonundan bu yana forma giydiği Fenerbahçe’de 4 farklı dönemde sözleşme yeniledi. Her zaman sözleşmesi bitene kadar sarı-lacivertli kulübü bekleyen ve başka hiçbir takım ile görüşmeyen Volkan, bu sefer de aynı durumu tekrarladı.



Sadece Fenerbahçe’ye odaklanan kaptan, özellikle 2007’de benzer bir durum yaşamıştı. Sözleşmesi bittiği güne kadar hiçbir kulübün görüşme talebini kabul etmeyen Volkan, Fenerbahçe’de kalmıştı.

Skorer