Ahmet Çakar: ''UEFA, Fenerbahçe'ye tazminat vermeyecek''
Igor Tudor, Sabri Sarıoğlu'nu kadro dışı bıraktı
Fenerbahçeli taraftarlar kaza yaptı
Atiba Hutchinson takımı sırtlıyor !
Atiba Hutchinson takımı sırtlıyor !
İşte Beşiktaş’ın bitirim üçlüsü !
İşte Beşiktaş’ın bitirim üçlüsü !
Akif Çağatay Kılıç'tan antrenör açıklaması
Akif Çağatay Kılıç'tan antrenör açıklaması
Şenol Güneş'in yardımcısına flaş teklif !
Şenol Güneş'in yardımcısına flaş teklif !
Mircea Lucescu bombası ! Sinyali verdi...
Mircea Lucescu bombası ! Sinyali verdi...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Helal olsun ! Fenerbahçeli futbolcuyu buldu ve...
Helal olsun ! Fenerbahçeli futbolcuyu buldu ve...
Yusuf Şimşek'ten şok karar ! Resmen açıkladı...
Yusuf Şimşek'ten şok karar ! Resmen açıkladı...
  1. 10 Nisan 2017 16:56

Volkan Demirel kırmızı karttan kurtuldu

Akhisar Belediyespor karşısında penaltıya sebebiyet veren tecrübeli eldiven, kırmızı kart görmeyerek takımına rahat bir nefes aldırdı.

Volkan Demirel kırmızı karttan kurtuldu
A+ A-

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Advocaat, Fabiano'nun iyi performansına rağmen, kupadaki Kayserispor maçında olduğu gibi Akhisar Belediyespor karşısında da tercihini yine Volkan Demirel'den yana kullandı. Ancak tam anlamıyla hazır bir görüntü sergilemeyen tecrübeli eldiven, penaltıya sebebiyet verdi. Volkan'ın bu pozisyonda kırmızı kart görmemesi de saha içinde büyük tartışmaya neden oldu. Avrupa Ligi'nde, 22 Şubat'ta Krasnodar ile oynanan rövanşta sakatlanan ve kupadaki Kayserispor karşılaşmasında sahalara dönen Volkan Demirel, ligde 5 maç sonra eldivenlerini taktı. Tecrübeli file bekçisi, en son Ülker Stadı'nda 19 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymişti.

Volkan, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantepspor, Osmanlıspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Karabükspor maçlarını kaçırmıştı.

fb , volkan demirel , fenerbahçe , fenerbahçe transferleri , fenerbahçe haberleri