Derbide dikkat çeken 10 detay !
Ünlülerin Galatasaray - Fenerbahçe derbisi totemleri !
Şansal Büyüka'dan skandal sözler !
Sneijder'dan Bruma'ya mesaj !
Sneijder'dan Bruma'ya mesaj !
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Mehmet Demirkol derbi şifresini verdi
Mehmet Demirkol derbi şifresini verdi
Galatasaray’ın kaderi Fenerbahçe maçına bağlı
Galatasaray’ın kaderi Fenerbahçe maçına bağlı
Güreşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı !
Güreşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı !
İşte Ronaldo'nun istediği yıldız futbolcu
İşte Ronaldo'nun istediği yıldız futbolcu
Bale El Clasico’da oynayacak mı ?
Bale El Clasico’da oynayacak mı ?
Ersun Yanal: Her seferinde bir tuğla...
Ersun Yanal: Her seferinde bir tuğla...
  1. 23 Nisan 2017 13:40

Volkan Demirel konuştu bilet satışları patladı

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi bilet satışlarında önemli bir artış gerçekleşti. Bu artışın sebebi ise Volkan Demirel...

Volkan Demirel konuştu bilet satışları patladı
A+ A-

Galatasaray'da Fenerbahçederbisine yönelik bilet satışı sürüyor. Volkan Demirel'in gazetelere yansıyan sözlerinin ardından şu ana kadar satılan bilet sayısının 40 bini aştığı gelen haberler arasında. 

Maç saatine kadar satılacak biletlerle yarın akşam Türk Telekom Arena'da bu sezonun seyirci rekorunun kırılabileceği belirtiliyor.

İlk günlerde iyi gitmeyen satışların, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in gazetelere yansıyan sözlerinden sonra açıldığı ortaya çıktı.

İkiye katlandı

Volkan'ın "Başakşehir'in 4 attığı takıma biz de fazlasını atarız. 4 de olur, 5 de..." açıklamalarının ardından bilet satışlarının ikiye katlandığı öğrenildi.

Yönetimde bu yüzden "Volkan'a teşekkür etmeliyiz" esprisinin yapıldığı kulislerde konuşuluyor.

Sabah

galatasaray - fenerbahçe , volkan demirel , fenerbahçe , derbi , galatasaray