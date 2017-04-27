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  1. 27 Nisan 2017 10:52

Volkan Demirel'e telefon atan taraftar yakalandı

Türk Telekom Arena Stadındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleci Volkan Demirel'e cep telefonu atan A.A.V. yakalandı.

Volkan Demirel'e telefon atan taraftar yakalandı
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İstanbul'da geçtiğimiz hafta TT Arena'da oynanan maçta, bir taraftar  Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e cep telefonu fırlattı.

Telefon Demirel'in bacağına isabet edince, maça kısa süre ara verildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Statdaki görüntüler incelendi. Demirel'e telefonu fırlatan o taraftar belirlendi. Gözaltına alınan A.A.V., Emniyet'e götürüldü.

İfadesi alınan A.A.V., tüm spor müsabakalarından men edildi.

Öte yandan derbi maçında polise mukavemet gösteren 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'te işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.  

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