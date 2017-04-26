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  1. 26 Nisan 2017 15:55

Webo ikinci baharını yaşıyor

Osmanlıspor'un 35 yaşındaki golcü futbolcusu Pierre Webo, sezonun ikinci devresindeki performansıyla ikinci baharını yaşıyor.

Webo ikinci baharını yaşıyor
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Başkent ekibinin tecrübeli golcüsü, Osmanlıspor'un ligin ikinci  yarısında attığı 15 golün, 11'ine katkıda bulundu.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen Webo, ikinci yarı  oynanan 12 maçta 6 gollük performans sergiledi.

Ligin ikinci yarısında Osmanlıspor'u attığı gollerle ayakta tutan isim  olan Webo, başkent temsilcisinin kazandığı son iki maçı da boş geçmedi.

Sakatlığı nedeniyle sezonun 16 haftalık ilk bölümünde düzenli forma  şansı bulamayan ve 2'si Galatasaray'a olmak üzere 3 kez gol sevinci yaşayan  Kamerunlu futbolcu, son 12 maçta rakip fileleri 6 kez daha havalandırdı ve gol  sayısını 9'a çıkardı.

Mor-sarılı ekibin, Adanaspor'u deplasmanda 5-1 yendiği maçta 4 golün  pasını veren 35 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de bu sezon bir maçta en çok gol  pası veren futbolcu oldu.

Webo, Türkiye'deki en iyi dönemini ise Fenerbahçe formasıyla 2012-13  sezonunda yaşadı. Kamerunlu santrfor,  o sezon 31 lig maçında rakip fileleri 16  kez havalandırmıştı.

"Yaşım aklıma gelmiyor"

Pierre Webo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istatistiklerin  mutluluk verici olduğunu ama bu başarıda takım arkadaşlarının payının  unutulmaması gerektiğini söyledi.

Başarıları takım olarak elde ettiklerine işaret eden Webo,  Osmanlıspor'un daha iyi yerlere gelmesi için sezon sonuna kadar bu performansını  sürdürmek istediğini dile getirdi.

İlerleyen yaşına rağmen fizik gücünü nasıl koruduğunu anlatan  Kamerunlu golcü, "Futbola aşığım, futbol oynamayı çok seviyorum. Her gün  çalıştığım için bu kadar iyi durumdayım. İdmanlar ve maç sırasında hiç yaşım  aklıma gelmiyor. Tek düşündüğüm oynamak, oynamak... Daha iyi performans  sergilemek." diye konuştu.

"Futbolu neden bırakayım"

Webo, fiziksel olarak kendini iyi hissettiği sürece futbol oynamaya  devam etmek istediğini vurguladı.

"Futbolu neden bırakayım ki" diyen tecrübeli golcü, "Sizin de  söylediğiniz gibi fiziksel olarak iyi durumdayım. Performansım da maşallah iyi.  Sadece Allah beni korusun ve böyle devam edeyim." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Webo, geleceğiyle  ilgili ise şunları kaydetti:

"Sezon sonu serbest kalacağım, doğru. Gelecekle ilgili henüz bir karar  almadım. Antrenmanlar ve maçlardan zevk almaya çalışıyorum. Sezon sonuna kadar da  bunu yapmaya devam edeceğim. Kararları sezon sonu alacağım."

forvet , osmanlıspor , webo