Yeni Malatya'dan flaş transfer !

Fransa 2. Ligi’nde geçen sezon yılın kalecisi seçilen Fabien Farnolle ile her konuda anlaştığı belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli kaleciyi resmi imza için Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi.



Fransa’da sezonu 8. sırada tamamlayan Le Havre takımın kalesini koruyan Fabien Farnolle, 32 yaşında ve 1, 96 boyunda. Uzun süredir peşinde olduğu Beninli kaleci ile anlaşmayı başaran sarı-siyahlı kulüp, böylelikle kaleci transferini de noktalamış oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon kalesini koruyan Ertaç Özbir ve Vedat Kapurtu’yu da yeni sezonda kadrosunda tutacağını açıklamıştı.

İHA