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  5. 13 Haziran 2017 16:05

Yeni Malatya'dan flaş transfer !

TFF 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giyen Beninli kaleci Fabien Farnolle ile anlaştı.

Yeni Malatya'dan flaş transfer !
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Fransa 2. Ligi’nde geçen sezon yılın kalecisi seçilen Fabien Farnolle ile her konuda anlaştığı belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli kaleciyi resmi imza için Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi.

Fransa’da sezonu 8. sırada tamamlayan Le Havre takımın kalesini koruyan Fabien Farnolle, 32 yaşında ve 1, 96 boyunda. Uzun süredir peşinde olduğu Beninli kaleci ile anlaşmayı başaran sarı-siyahlı kulüp, böylelikle kaleci transferini de noktalamış oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon kalesini koruyan Ertaç Özbir ve Vedat Kapurtu’yu da yeni sezonda kadrosunda tutacağını açıklamıştı.

İHA

Fabien Farnolle , Evkur Yeni Malatyaspor