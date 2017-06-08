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  5. 08 Haziran 2017 15:51

Yeni Malatyaspor 2 Beşiktaşlının peşinde

Süper Lig'in yeni takımlarından Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu'nu istedi.

Yeni Malatyaspor 2 Beşiktaşlının peşinde
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TFF 1. Ligi 2. sırada bitirip adını Süper Lig'e yazdıran Yeni Malatyaspor'da hareketli günler yaşanıyor. İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra ilk olarak teknik direktör arayışlarına başlayan sarı-kırmızılıların, Sergen Yalçın'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocaya imza attırmak için geri sayıma geçen yönetim, transferde de düğmeye bastı.
 
Doğu ekibinin hedefindeki isimlerin başında Mustafa Pektemek ile Ömer Şişmanoğlu geliyor. Hücumu bu isimlerle güçlendirmeyi planlayan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
 
BAŞKAN ÇALIŞIYOR!
 
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın'la görüşmelerde imza aşamasına geldiklerini müjdelerken, "Transferde de bütçemiz doğrultusunda en iyi tercihleri yapacağız" diye konuştu.
 
Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık tamamlayan Mustafa, 43 resmi maçta oynarken, 9 gol attı, 5 de asist yaptı. Ömer ise Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ömer Şişmanoğlu , Yeni Malatyaspor , transfer , mustafa pektemek