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  5. 25 Mayıs 2017 13:43

Yeni transferler deplasmanda yenilgi görmedi

Trabzonspor'da, ara transferde kadroya dahil olan futbolcular, yeni takımlarında dış saha yenilgisi yaşamadı.

Yeni transferler deplasmanda yenilgi görmedi
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Spor Toto Süper Lig'de 27 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanına 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak için çıkacak Trabzonspor'da, ara transferde kadroya dahil olan futbolcular, yeni takımlarında dış saha yenilgisi yaşamadı.
 
Bordo-mavililerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Arjantin'in  San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Joao  Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve  Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega, Süper Lig'in ikinci bölümündeki 8  deplasman maçında yenilgi görmedi.
 
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa,  Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u  3-0 yenerken, Atiker Konyaspor ve Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
 
Bordo-mavililer, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla  çıktığı ligdeki 8 deplasman maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan  topladı.
 
Trabzonspor, 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık dış sahada yenilmeme  serisini Adanaspor beraberliği ile yakalarken, Fenerbahçe deplasmanında mağlup  olmaması halinde bu sezonu geride bırakacak.
 
Karadeniz ekibinde ara transferde kadroya dahil edilen futbolcular,  Fenerbahçe'ye mağlup olunmaması durumunda sezonu dış saha yenilgisi yaşamadan  tamamlamış olacak.

Trabzonspor , fenerbahçe , süper lig