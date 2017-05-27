Younes'ten Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın izlediği Amin Younes'ten transfer açıklaması! Bruma'nın alternatifi olarak düşünülen Ajax'ın sol kanat oyuncusu Amin Younes, Hollanda basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"AJAX'TA MUTLUYUM"

Ajax'ta 2. sezonunu tamamlayan Younes, "Ajax'ta çok mutluyum. Burada güzel işler yapıyoruz. Gelecek sene burada oynayacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BANA KATKISI BÜYÜK"

Lübnan asıllı Alman oyuncu, Konfederasyon Kupası için Almanya Milli Takımı'na çağrılmasında Ajax'ın etkili olduğunu vurguladı. Younes, "Ajax'ın bana katkısı çok büyük. Turnuvada oynamayı umuyorum. Bunu tek başıma başarmadım. Takımıma teşekkür etmeliyim." şeklinde konuştu.

Ajax ile bu sezon 48 maça çıkan ve UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı başaran Amin Younes, 7 gol attı ve 12 asist yaptı.



Sporx