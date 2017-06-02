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  5. 02 Haziran 2017 14:06

Yusuf Erdoğan Fenerbahçe veya Başakşehir'e

Lig biter bitmez Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Yusuf Erdoğan'ın Fenerbahçe veya Başakşehir'e transfer olacağı ifade edildi.

Yusuf Erdoğan Fenerbahçe veya Başakşehir'e
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Trabzonspor ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen teknik direktör Ersun Yanal ile yıldızı barışmadığı için takımdan ayrılma kararı alan Yusuf Erdoğan'ın Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir kulüpleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un her iki kulüpten de gelmesi muhtemel resmi tekliflere karşılık olarak takas önerisinde bulunacağı ve Başakşehir'den Visca'yı, Fenerbahçe'den ise Aatif veya Fernandao'yu isteyeceği belirtildi. Bordo-mavili kulübün Yusuf için takas şartlarının oluşmaması durumunda ise 3 milyon Euro civarında bir bonservis istemesi bekleniyor.

'ARTIK KALMAM ZOR'

Yusuf Erdoğan'ın ise yakın çevresine, "Maalesef bu aşamadan sonra Trabzonspor'da kalmam zor gözüküyor. Durumum kısa zamanda netlik kazanacaktır" dediği öğrenildi.

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