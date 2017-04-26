Yusuf Yazıcı'ya büyük onur

Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasının ardından Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın düzenli olarak şans verdiği Yusuf Yazıcı bunu beklenilenden de iyi kullandı. Henüz yaşı 20 olmasına rağmen sahadaki olgun duruşuyla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu kısa sürede 5 gol, 10 asistlik müthiş bir grafik yakaladı. Trabzonspor'un ligin 2. yarısındaki yükselişinin mimarlarından biri olan Yusuf, Avrupa'da geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Öyle ki adeta bir 'Kaşıkçı Elması' gibi değer biçilemiyor. Yusuf, 'genç yetenekler' listesine 12. basamaktan girdi.

DEĞERİ ÇOK ÜZERİNDE

Listenin üst sıralarında Ante Coric, Gerson, Kaputska, Havertz, Halilovic gibi isimler yer alıyor. Ocak ayında 20 yaşına basan Yusuf Yazıcı da 2.5 milyon euro'luk değeriyle listenin 12. basamağında bulunuyor. Ancak bu rakam dahi Yusuf'un gerçek değerini göstermiyor. Çünkü bugün herhangi bir kulüp Yusuf için Trabzonspor'dan rakam istese, bordo-mavililerin kapıyı çok daha yukarıdan açacağı kesin.

20 SANİYEDE KEŞFEDİLDİ

Yusuf Yazıcı o kadar büyük bir yetenek ki kefşedilmesi sadece saniyeler almış. Yusuf 8 yaşında girdiği seçmeleri şu sözlerle anlatmıştı "Seçmeler başlar başlamaz topu aldım kaleye gittim, golü attım. 20 saniye geçmişti, belki de daha az. Golü atar atmaz Salih Hoca (Salih Tekke) beni dışarı çıkardı. Seçilemediğimi sandım ve ağlamaya başladım. Sonra listede ismimi görünce büyük mutluluk yaşadım"

EKİCİ Mİ? O DA KİM!

Bordo-mavili ekipte Mehmet Ekici kadro dışı kalınca forma şansı bulan Yusuf Yazıcı öyle muhteşem bir performans sergiledi ki yerine oynadığı yıldız ismin adını unutturdu. Mehmet Ekici bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 maçta 3 gol atarken Yusuf 16 maçta 5 gol, 10 asistle sezon sonu takımdan ayrılacak ismi sildi süpürdü. İşte Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf'un katkı yaptığı maçlar...

YANAL, YUSUF İÇİN NE DİYOR?

"Trabzonspor tarihi boyunca olağanüstü oyuncular üretmiş bir kulüp. Yusuf Yazıcı gibi genç oyuncuların kıymetini bileceğiz. Onları en iyi yere getirmek için çalışacağız. Yusuf daha yolun başında. Önünde uzun bir süreç var. Hem Türk futboluna hem de Trabzonspor'a faydalı olması için her gün üzerine koyması gerek"