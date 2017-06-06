Zago Beşiktaş'a Thiago Maia'yı önerdi

Şampiyonluk kupasını müzesine koyup transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetimi, bir yandan Aboubakar ve Demba Ba için uğraşırken, diğer yandan da yeni takviyeler için girişimlere başladı. Önceliğini stopere veren ve Domagoj Vida ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Erik Johansson'ı da listesine aldı. Hırvat savunmacının transferinde sorun çıkması halinde Johansson'a yönelecek olan Beşiktaşlı kurmaylar, menajerler aracılığıyla nabız yoklamaya başladı. Kopenhag'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 46 maçta 4 bin 131 dakika görev yaparken, 1 kez de ağları havalandırdı.

ZAGO'NUN ÖNERİSİ MAİA

Bu arada orta saha için de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Carlos Zago'dan sürpriz bir öneri geldi. Kulüp yöneticileriyle temasa geçen Brezilyalı eski futbolcu, vatandaşı Thiago Maia'yı önerdi. Brezilya Serie A ekiplerinden Santos'ta forma giyen 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş hemen harekete geçti. Merkez orta sahada görev yapan ve 2019 Haziran ayına kadar kulübüyle mukavelesi olan genç oyuncunun, ilk önce bonservisinin alınması için girişimlerde bulunulacak. Aksi durumda ise satın alma opsiyonuyla kiralık teklifi sunulacak. Maia, Brezilya'da geleceğin yeteneği olarak gösteriliyor.