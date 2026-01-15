  1. Anasayfa
Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu hafta görev yapacak hakemleri duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

17 OCAK CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI

17.00 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 OCAK PAZAR SÜPER LİG MAÇLARI

14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 OCAK PAZARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI

17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe - Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün

 

