Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu hafta görev yapacak hakemleri duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
17 OCAK CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI
17.00 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 OCAK PAZAR SÜPER LİG MAÇLARI
14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 OCAK PAZARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI
17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe - Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün
