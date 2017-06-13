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  3. 13 Haziran 2017 14:31

Tanju Çolak hakkında sıcak gelişme

Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara’da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çolak’ın, bazı alacaklarını tahsil etmeleri için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürülüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen, eski futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Tanju Çolak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

NE OLMUŞTU ? 

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, 10 Haziran'da Ankara merkezli operasyon başlatılmış, birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında Çolak'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Çolak’ın, bazı alacaklarını tahsil etmeleri için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürülüyor.

'KÜRT AHMET' GRUBUNA OPERASYON

Tanju Çolak'ın gözaltına alındığı operasyon Ankara genelinde faaliyet gösteren ve liderliğini 'Şahin T.'nin yaptığı 'Kürt Ahmet' grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenmişti.

10 Haziran'da başlatılan operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 21 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 çelik yelek, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda mermi, çek, senet ve başkalarına ait tapu asılları ile fotokopileri ele geçirildi. Ayrıca örgütün kasası olduğu değerlendirilen Ö.M.K ve Ü.B isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçen 200 bin liraya el konuldu.

Operasyon kapsamında suç örgütü üyelerinden birine ait çiftlik evine düzenlenen baskın sırasında 15 Temmuz şehitlerinden Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adının verildiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da kullanıldı

DHA

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