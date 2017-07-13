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  4. 13 Temmuz 2017 09:05

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Macaristan'da düzenlenen ITF turnuvasının ikinci turunda Slovak rakibi Kuzmova'yı 2-0 yenerek, çeyrek finale kaldı.

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde
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Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada milli sporcu Çağla Büyükakçay, teklerde çeyrek finale yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de organize edilen 100 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında dünya sıralamasının 176. basamağındaki Çağla Büyükakçay, klasmanda 158. sırada bulunan Slovak Viktoria Kuzmova ile ikinci turda karşılaştı.

Milli tenisçi, müsabakadan 7-6 ve 7-5'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde dünya 160 numarası Ukraynalı tenisçi Kateryna Kozlova ile karşılaşacak.

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