Maç esnasında üstünü değiştirmişti ! O karara tepki...

Turnuvayı düzenleyen ABD Tenis Federasyonu (USTA) ise, "kural ihlali" gerekçesiyle alınan karardan üzüntü duyduklarını açıkladı.

New York'ta düzenlenen maçta, 28 yaşındaki Fransız tenisçi Alize Cornet ikinci ve üçüncü setler arasındaki molada t-shirt'ünü ters giydiğini fark etti. Kameralara sırtını dönen Cornet, saniyeler içinde üstünü çıkarıp düzeltti ve bu arada siyah sporcu sütyeni çok kısa süre göründü.

Danimarkalı hakem Christian Rask, bu hareketi 'kural ihlali' saydı.

USTA yetkilileri bu yönde bir kurallarının olmadığını kaydetti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar erkek tenisçilerin üstsüz gezmesinin kural ihlali olmamasının çifte standart olduğunu savundu.

Hakemin Uluslararası Tenis Federasyonu'nun düzenlediği Grand Slam tenis turnuvası kuralları kapsamında bu uyarıyı verdiği belirtiliyor.

New York'ta düzenlenen karşılaşma sırasında hava sıcaklığı 38°C'ye ulaşmış, nem nedeniyle oyuncular ve seyirciler zor anlar yaşamıştı. Tenis şampiyonu Novak Djokovic ve birçok diğer erkek tenisçi, turnuva sırasında aşırı sıcak nedeniyle üstlerini çıkardı.

USTA'nın açıklamasında, tüm tenisçilerin oyuncu sandalyesinde üstünü değiştirebileceği vurgulandı.

Açıklamada "Neyse ki Cornet sadece uyarı aldı ve ceza almadı. Kadın oyuncular isterlerse t-shirtlerini korta daha yakın, uygun bir özel bir alanda da çıkarabilirler. Bu durumda korttan çıkmaları, tuvalet molası olarak değerlendirilmeyecektir" denildi.

US OPEN OFFICIALS 'REGRET' AT SEXIST RULING#USOpen Officials Have Expressed Regret Over the Code Violation Notice Issued To French Tennis player @alizecornet Who Removed Her Shirt On Court Because She'd Put It On The Wrong Way Round. Cornet lost The match To Sweden's J Larsson pic.twitter.com/5hfqRUTUJO