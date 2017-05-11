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  4. 11 Mayıs 2017 22:02

Murray Madrid'e erken veda etti

Teniste erkekler dünya 1 numarası Murray, Madrid Açık Turnuvası üçüncü turunda klasmanda 59. sırada yer alan Hırvat Coric'e 2-0 yenilerek elendi.

Murray Madrid'e erken veda etti
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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Açık Turnuvası'nın üçüncü turunda Büyük Britanyalı Andy Murray ile dünya sıralamasında 59. basamakta bulunan Hırvat Borna Coric karşı karşıya geldi.

Murray, bir saat 25 dakika süren müsabakada 6-3'lük setler sonucunda rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2008 ve 2015'te kazandığı Madrid Açık'ta geçen yıl ise finalde Novak Djokovic'e kaybetmişti.

Coric: Nasıl yaptım bilmiyorum
Turnuvanın ilk sürprizini yaparak Murray'i eleyen Coric, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Nasıl yaptım anlamadım ama iyi oynadım. Benim de şansım olduğuna her zaman inandım. Düşlerimde hep böyle oynamayı hayal ettim." şeklinde konuştu.

Coric, çeyrek finalde Grigor Dimitrov-Dominic Thiem eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Murray , madrid , tenis