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  4. 19 Mayıs 2017 19:41

Rafael Nadal Roma Açık'a veda etti !

Rafael Nadal, Dominic Thiem'e 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti.

Rafael Nadal Roma Açık'a veda etti !
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Rafael Nadal'ın toprak zeminde 17 maçlık galibiyet serisi Roma'da sona erdi. Barcelona ve Madrid finallerinde Nadal'a kaybeden Avusturyalı Thiem, rövanşı Roma çeyrek finalinde aldı

Sakatlık dönüşü çok iyi olduğu toprak kortlarda müthiş bir seri yakalayan ve üst üste 17 maç kazanan Rafael Nadal'a "Dur" diyen Avusturyalı Dominic Thiem oldu.

Barcelona ve Madrid'de finalde Nadal'a kaybettiği maçlardan dersini iyi çıkaran Thiem, 1 saat 51 dakika süren karşılaşmada setleri 6-4, 6-3 ile noktaladı. 23 yaşındaki Thiem, Nadal'a karşı altıncı maçında ikinci galibiyetini aldı. 8 numaralı seribaşı Thiem'in yarı finaldeki rakibi Novak Djokovic veya Juan Martin del Potro olacak. Diğer yarı finalde Alman Alexander Zverev ile John Isner karşılaşacak.

30 yaşındaki Nadal, katıldığı son üç turnuva olan Monte Carlo, Barcelona ve Madrid'de toprak zeminde şampiyonluk yaşamış, kariyerinin sekizinci Roma şampiyonluğunun peşine düşmüştü. 

NTVSpor

nadal , roma , tenis