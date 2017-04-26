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  1. 26 Nisan 2017 22:54

TENİS Sharapova galibiyetle döndü

Doping cezasının ardından ilk kez resmi maça çıkan Sharapova, Vinci'yi 2-0 yenerek Stuttgart Açık'ta ikinci tura kaldı.

TENİS Sharapova galibiyetle döndü
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Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından Stuttgart Açık'ta çıktığı ilk maçta Roberta Vinci'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası sona eren Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer aldı.

Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ta İtalyan Roberta Vinci ile karşılaşan Rus tenisçi Sharapova, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelerek adını ikinci tura yazdırdı.

Sharapova, ikinci turda vatandaşı Ekaterina Makarova ile karşılaşacak.

sharapova , tenis