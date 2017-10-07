Teniste bir numara Halep !

Çin Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükselen Rumen sporcu Simona Halep, pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında zirvenin yeni sahibi olmayı garantiledi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 6,3 milyon dolar ödüllü sert zemin turnuvasında, bu yıl Fransa Açık finalinde yenildiği Jelena Ostapenko'yu 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Halep, adını finale yazdırdı.

26 yaşındaki Rumen tenisçi, pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında zirveyi İspanyol Garbine Muguruza'dan alarak kariyerinde ilk kez 1 numara olacak.

Halep, Çin Açık finalinde Çek Petra Kvitova ile Fransız Caroline Garcia arasındaki maçın galibiyle yarın karşılaşacak.