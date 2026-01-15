Türkiye'nin gururu Zeynep Sönmez Australian Open'da büyük zafer

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2026 Australian Open elemelerinin final turunda Anastasia Gasanova ile karşılaştığı mücadeleyi 6-3, 6-2’lik setlerle kazandı ve ana tabloya yükseldi.

Senenin ilk Grand Slam turnuvasının ilk turunda Laura Samson'u yenerek ikinci tura yükselen milli sporcu elemelerin ikinci turunda Julia Riera ile karşılaştı. Sönmez, 1 saat 13 dakika süren mücadele sonunda Arjantinli tenisçiyi 6-3, 6-1 yenerek elemelerde adını final turuna yazdırdı.

Sönmez ilk servisini yüksek başarıyla kullanarak rakibine karşı kontrolü ele aldı ve basit hataları minimumda tuttu. İlk sette Sönmez, Riera’nın servis oyununa karşı agresif bir oyunla üstünlüğünü kurdu ve seti 6-3 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette momentumunu koruyan milli tenisçi, rakibine sadece 1 oyun şansı vererek 6-1’lik skorla maçı noktaladı.

Zeynep Sönmez bu galibiyetin ardından da 2026 Australian Open elemelerinin final turunda Anastasia Gasanova ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez, set vermeden ilerlediği elemelerin ilk setini 6-3 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette kort içi varyasyonlarını başarıyla kullanarak Gasanova’nın ritmini bozan ve agresif return oyunuyla ikinci seti de 6-2 kazanan Sönmez, 1 saat 29 dakikada maça noktayı koydu.

2024 Roland Garros’un ardından Grand Slam turnuvasında bir kez daha elemeleri geçmeyi başaran Sönmez’in 18 Ocak’ta başlayacak Australian Open ana tablodaki rakibi, yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

DHA