Wimbledon'da finalin adı belli oldu !

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 10'ncu gününde tek kadınlarda Amerikalı tenisçi Venus Williams, Büyük Britanyalı tenisçi Johanna Konta'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Daha önceki maçlarında rakibini üç kez yenip, iki kez de yenilen Konta, Venus'ün agresif oyununa aynı şekilde "Winner" vuruşlarla cevap verince ilk sette oyunlar 4-4 'e geldi. Son oyunda rakibinin servis oyununu kıran Amerikalı tenisçi, bu seti 6-4 alarak, setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci sete büyük bir moralle başlayan Venus, kort derinliğine gönderdiği toplarla, Konta'yı kendi sahasına hapsederek rakibini hücum yapamaz hale getirdi. Amerikalı tenisçinin etkili oyunu karşısında varlık gösteremeyen Büyük Britanyalı tenisçi, bu seti de 6-2 vererek Wimbledon'a veda etti.

Böylece Venus Williams, 1 saat 13 dakika süren maçı 6-4 ve 6-2'lik skorlarla 2-0 kazanarak, bu yıl tek kadınlarda Wimbledon'da finale yükselen ikinci tenisçi oldu.

VENUS WILLIAMS DAHA AZ OYNADI

Venus Williams bu turnuvada bu tura kadar yaptığı 5 maçta 111 oyun oynayıp, bunun 67'sini kazandı. Bu maçlarda toplam 7 saat 9 dakika kortlarda kalıp, maç başına ortalama 1 saat 26 dakika oynadı.

Johanna Konta ise bu turnuvada bu tura kadar yaptığı 5 maçta 143 oyun oynayıp bunun 81'ini kazandı. Bu maçlarda toplam 10 saat 20 dakika kortlarda kalıp, maç başına ortalama 2 saat 4 dakika oynadı. Final karşılaşması Cumartesi günü Venüs Williams ve İspanyol Garbine Muguruza arasında oynanacak.