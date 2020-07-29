TFF'den flaş karar küme düşme ve yabancı kuralı kararı!

Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda küme düşmenin kaldırılması ve Süper Lig'in önce 21 takım sonrasında ise 20 takım ile oynanmasıyla ilgili teklifi için bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Düşenin dostu olmaz anlayışını elinin tersiyle iten kulüplerimizi gönülden kutluyorum. Yabancıyla ilgili sürecin 1 yıl ertelenmesi ile BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Buna göre TFF 1. Lig'den gelen 3 takımla beraber Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü yoluna Süper Lig'de devam edecek.

Yabancı kuralı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yabancı kuralının önümüzdeki sezon devam edeceğini açıkladı. Yeni kural bir sezon sonra uygulamaya geçecek.