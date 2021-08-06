Tokyo 2020'de iki madalya daha geldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül ve milli karateci Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu. Karatede de erkekler katada Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı.
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