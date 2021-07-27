Tokyo Olimpiyatları'nda fotoğraf krizi! Reuters'a tepki yağdı

Tokyo Olimpiyatları'nda haber ajansı Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar kriz yarattı. Reuters'in kasıtlı olarak Çinli sporcuları çirkin göstermeye çalıştığı iddia edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl sonra gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları, Çinli diplomatları kızdırdı. Çin adına kadınlar 49 kilo kategorisinde yarışan halterci Hou Zhihui, altın madalyaya uzanmayı başardı.

"REUTERS O KADAR FOTOĞRAF İÇİNDEN BUNU SEÇTİ, UTANMAZLIK"

Zhihui'nin birinciliğiyle ilgili fotoğrafları uluslararası basına servis eden İngiliz haber ajansı Reuters'ın seçimi Çin'in tepkisini çekti. Çin'in Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından paylaşılan Twitter mesajında, "O kadar fotoğraf içinde Reuters bunu seçti. Onların ne kadar çirkin olduğunu göstermek için. Politikayı ve ideolojileri sporun üzerinde tutup kendinizi tarafsız medya organizasyonu olarak adlandırmayın. Utanmazlık" ifadeleri kullanıldı.

ZORLANMA İFADESİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Zhihui'nin kaldırış yaptığı sırada çekilen fotoğraf, yüzündeki zorlanma ifadesiyle sosyal medyada da yankı uyandırmıştı. Çin'de yayımlanan Global Times gazetesi, Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili haberler yapan Batı medyasını, yer verdikleri fotoğraflarla Çin'i hedef almakla suçlamıştı.