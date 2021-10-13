Tokyo Olimpiyatları'nın yıldızı evinde bıçaklanarak öldürüldü

Tokyo Olimpiyatları'nın yıldızı Agnes Jebet Tirop, Kenya'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü.

25 yaşındaki Tokyo Olimpiyat yıldızı Agnes Tirop, evinde karnından bıçaklanarak öldürüldü. Olimpiyat şampiyonluğunu dördüncü olarak bitiren Tirop, yarışmadan iki ay sonra evinde ölü bulundu. Nairobi Bölgesi Atletizm Kenya Başkanı Barnaba Korir, Agnes Tirop'in ölümünü doğruladı.

Tirop 12 Eylül'de, Almanya'daki Adizero Road To Records etkinliğinde tarih yazdı. 19 yaşındaki kadınlara özel 30.dakika'lık koşuda 28 saniye'de 10 km koştu. Tirop, 2002 yılında Faslı Asmae Leghzaoui'nin 30:29'luk rekorunu geçti. Yarışmayı kazanan Tirop, "Dünya rekorunu kırdığım için çok mutluyum. Hızda iyi olduğumu fark ettim. Verilen kurs da çok iyiydi” diye konuştu.

Tirop, 2015 IAAF Dünya Kros Şampiyonası kadınlar yarışında en genç ikinci madalya sahibi oldu. Tirop ayrıca, Dünya Kros Şampiyonası ve Dünya Gençler Şampiyonasında bir madalyaya sahip oldu ve 2014 yılında Afrika Kros Şampiyonasında gençler şampiyonu oldu.

Uzun mesafe yıldızı daha sonra 2017 Dünya Şampiyonasında 10.000 metre etkinliğinde bronz madalya kazandı. Tirop, bu yaz Tokyo'daki Olimpiyat Oyunlarında ülkesini temsil etti ve favorilerden biriydi. Tirop, kadınlar 5.000 m finalinde dördüncü oldu.

Hollandalı yıldız Sifan Hassan, 14:36.79 ile altın, Kenyalı Hellen Obiri 14:38.36 ile gümüş madalya kazandı. Etiyopyalı Gudaf Tsegay ise Tirop'u 14:38.87 ile geçerek bronz madalya kazandı.