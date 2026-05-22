  Trabzonspor-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam oynanacak Trabzonspor-Konyaspor maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı. Antalya'da saat 20.45'te başlayacak ve Halil Umut Meler'in düdük çalacağı dev finalin hakem kadrosu netleşti.

Türk futbolunda nefeslerin tutulduğu Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı için geri sayım başladı. Trabzonspor ile Konyaspor'un kupa beyi olmak için kozlarını paylaşacağı dev finalin hakem kadrosu ve kritik Video Yardımcı Hakem (VAR) ataması resmiyet kazandı.

Dev Finalde Düdük Halil Umut Meler'de

Bu akşam saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan büyük finali, Türk futbolunun tecrübeli FIFA kokartlı hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Zorlu 90 dakikada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe sahada yer alırken, Gökhan Barcın ise yedek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

VAR Koltuğunda Ömer Faruk Turtay Oturacak

Tek maç üzerinden oynanacak ve telafisi olmayan final mücadelesinde, sahadaki hakemler kadar Riva'daki VAR merkezinin de performansı belirleyici olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kararına göre, Trabzonspor - Konyaspor finalinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a bu zorlu ve yüksek tempolu görevde Asistan VAR (AVAR) olarak Anıl Usta ve Gürcan Hasova eşlik edecek.

Final Maçlarında VAR'ın Artan Rolü 

Spor yorumcularına ve futbol otoritelerine göre tek maçlı kupa finallerinde, özellikle takımların kontrollü oyun tercih etmesi sebebiyle ceza sahası içi pozisyonların, ofsayt çizgilerinin ve olası kırmızı kart kararlarının önemi normal bir lig maçına kıyasla çok daha yüksek oluyor. Bu nedenle VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ve ekibinin, Halil Umut Meler ile sağlayacağı iletişim hızı, kupanın kaderini belirleyecek en önemli saha dışı faktör olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor - Konyaspor rekabeti...

İki ekip son olarak 27 Nisan 2026 tarihinde Süper Lig'de Konya'da karşılaşmış ve mücadeleyi Konyaspor 2-1 kazanmıştır. 

Dikkat Çeken Rekabet Notları

Ev Sahibi Avantajı: Trabzonspor, Trabzon'da oynanan maçlarda ezici bir üstünlüğe sahiptir. Konyaspor ise rekabetteki galibiyetlerinin çok büyük bir bölümünü Konya'da (iç sahada) elde etmiştir.

Gol Oranları ve Karşılıklı Gol: İki takım arasında oynanan son dönem maçları oldukça gollü geçmektedir. Son 13 resmi karşılaşmanın 12'sinde Karşılıklı Gol Var (KG VAR) istatistiği gerçekleşmiştir.

En Farklı Skorlar: Rekabet tarihinde Trabzonspor'un Konyaspor karşısında aldığı en farklı galibiyet 4-1 (farklı dönemlerde tekrarlanmıştır) iken, Konyaspor'un Trabzonspor karşısındaki en net skorlu galibiyeti 3-1'dir.

Haber3.com Haber Merkezi

