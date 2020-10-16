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  3. 16 Ekim 2020 14:39

Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Trabzonspor yönetimi futbolcunun evinde izolasyon altına alındığını açıkladı.

Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

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