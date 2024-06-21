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Trabzonspor'dan Ozan Tufan hamlesi

Trabzonspor'dan Ozan Tufan hamlesi
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Trabzonspor'un Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'un Hull City'nin Türk oyuncusu Ozan Tufan'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

İngiliz basınından Hull Live'ın haberin göre, bordo-mavili ekibin Ozan Tufan ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını belirtti.

Hull City ile Trabzonspor arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

Ayrıca haberde Ozan Tufan'a ara transfer döneminde West Ham United'ın da talip olduğu ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi. 

Hull City ile 40 resmi maçta forma giyen Ozan Tufan, bu mücadelelerde 10 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.

Etiketler Trabzonspor Ozan Tufan atağı ozan tufan
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