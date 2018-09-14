Transferler artık TL ile mi olacak ?

Türk ekonomisini sarsan döviz kurundaki sıçramanın ardından TL ile sözleşme dönemi başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul kiralamalarla birlikte tüm hizmet sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden yapılacak.

Buna sporcu kontratları da dahil. Karar uyarınca 30 gün içinde daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilmek zorunda.

Bu da futboldan basketbola tüm branşlardaki sporcularla yapılan Euro ve dolara yönelik kontratların değiştirilmesi gerektiği anlamını taşıyor. Şimdi gözler, yerli-yabancı neredeyse tüm kontratların Euro üzerinden yapıldığı Süper Lig'de.

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı bu konuda çözüm arıyor. Kulüplerin mevcut kontratlı futbolcuların UEFA ve FIFA nezdinde hak kaybına yönelik yapacağı itirazlar için çözüm aranacak.

Erdoğan imzaladı; tüm kiralarda TL dönemi resmen başladı

MUAFIYET İSTEĞİ



Kanunun uygulayıcısı olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla bu durum hakkında görüşmeler başlayacak. Edinilen bilgilere göre spor kulüpleri, ‘kamu yararını' öne çıkartıp sporcu kontratlarının bu kanundan muaf tutulması için istekte bulunabilir.

YILDIZ TRANSFERİ SEKTEYE UĞRAR

Spor kulüpleri bu değişikliği yakından takip ediyor. Genel kanı olarak, “TL ile ödemek olumlu ancak bu, transfer sürecini etkiler” yorumları yapılıyor. 4 büyüklerin toplam borcu 9 milyar TL'yi geçmiş durumda. Yöneticiler de, “Durumu incelemeliyiz. Mevcut sözleşmelerin nasıl revize edileceği belirsiz. Aynı zamanda bundan sonra flaş yabancı oyuncu transferi zora girebilir” görüşü hakim.

SÜPER LİG’İN EURO ZENGİNLERİ

Pepe (BJK): 4.7 milyon Euro

Negredo (BJK): 4.3 milyon Euro

Slimani (FB): 4.2 milyon Euro*

Arda Turan (B.Ş): 4 milyon Euro

Valbuena (FB): 4 milyon Euro*

Feghouli (GS): 3.8 milyon Euro

Muslera (GS): 3.5 milyon Euro

Burak Yılmaz (TS): 3.5 milyon Euro

Belhanda (GS): 3.3 milyon Euro

Ayew (FB): 3.2 milyon Euro