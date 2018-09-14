Transferler artık TL ile mi olacak ?

Türk ekonomisini sarsan döviz kurundaki sıçramanın ardından TL ile sözleşme dönemi başlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul kiralamalarla birlikte tüm hizmet sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden yapılacak.
Buna sporcu kontratları da dahil. Karar uyarınca 30 gün içinde daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilmek zorunda.
Bu da futboldan basketbola tüm branşlardaki sporcularla yapılan Euro ve dolara yönelik kontratların değiştirilmesi gerektiği anlamını taşıyor. Şimdi gözler, yerli-yabancı neredeyse tüm kontratların Euro üzerinden yapıldığı Süper Lig'de.
TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı bu konuda çözüm arıyor. Kulüplerin mevcut kontratlı futbolcuların UEFA ve FIFA nezdinde hak kaybına yönelik yapacağı itirazlar için çözüm aranacak.
Erdoğan imzaladı; tüm kiralarda TL dönemi resmen başladı
MUAFIYET İSTEĞİ
Kanunun uygulayıcısı olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla bu durum hakkında görüşmeler başlayacak. Edinilen bilgilere göre spor kulüpleri, ‘kamu yararını' öne çıkartıp sporcu kontratlarının bu kanundan muaf tutulması için istekte bulunabilir.
YILDIZ TRANSFERİ SEKTEYE UĞRAR
Spor kulüpleri bu değişikliği yakından takip ediyor. Genel kanı olarak, “TL ile ödemek olumlu ancak bu, transfer sürecini etkiler” yorumları yapılıyor. 4 büyüklerin toplam borcu 9 milyar TL'yi geçmiş durumda. Yöneticiler de, “Durumu incelemeliyiz. Mevcut sözleşmelerin nasıl revize edileceği belirsiz. Aynı zamanda bundan sonra flaş yabancı oyuncu transferi zora girebilir” görüşü hakim.
SÜPER LİG’İN EURO ZENGİNLERİ
Pepe (BJK): 4.7 milyon Euro
Negredo (BJK): 4.3 milyon Euro
Slimani (FB): 4.2 milyon Euro*
Arda Turan (B.Ş): 4 milyon Euro
Valbuena (FB): 4 milyon Euro*
Feghouli (GS): 3.8 milyon Euro
Muslera (GS): 3.5 milyon Euro
Burak Yılmaz (TS): 3.5 milyon Euro
Belhanda (GS): 3.3 milyon Euro
Ayew (FB): 3.2 milyon Euro