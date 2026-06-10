TRT 2026 Dünya Kupası için yeni uydu frekanslarını duyurdu

Milli Takımımızın da mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kesintisiz ve şifresiz izlemek için TRT frekans bilgileri güncellendi. 11 Haziran'da başlayacak dev turnuva öncesi Türksat 4A üzerinden yapmanız gereken TRT 1 ve TRT Spor güncel uydu ayarlarını Haber3 okurları için adım adım derledik.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala, turnuvanın Türkiye'deki tek yayıncı kuruluşu TRT'den kritik bir uyarı geldi.

Yıllar sonra A Milli Futbol Takımımızın da boy göstereceği ve 11 Haziran’da Meksika-Güney Afrika açılış maçıyla start alacak dev organizasyon, Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Ancak maç yayınlarında sinyal kesintisi yaşamamak ve şifreli ekranlarla karşılaşmamak için uydu alıcılarınızda Türksat 4A güncel frekans ayarlarını yapmanız büyük önem taşıyor. Haber3.com olarak, Dünya Kupası coşkusunu evinizde kesintisiz yaşamanız için cihazınıza girmeniz gereken güncel TRT frekans bilgilerini bir araya getirdik.

Güncel TRT Türksat 4A Uydu Frekans Bilgileri

Uydu alıcınızın "Kurulum" veya "Ayarlar" menüsüne girerek kanal arama bölümünden aşağıdaki değerleri manuel olarak ekleyebilirsiniz:



Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Kimler Bu Ayarı Yapmalı?

TRT yetkililerinden alınan bilgilere göre, geçmişteki uluslararası büyük spor organizasyonları sırasında (örneğin Avrupa Şampiyonası veya olimpiyatlar) TRT'nin güncel frekans ayarlarını halihazırda yapmış olan izleyicilerin cihazlarında herhangi bir yeni işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Eğer TRT kanallarını HD ve kesintisiz izleyebiliyorsanız