Türkiye A Milli Takımı UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda!

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 9. mücadelesinde İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve finallere gitmeyi 1 maç kala garantiledi.

Bu sonuçla Türkiye puanını 20'ya yükseltti maç fazlasıyla liderliğe oturdu. İzlanda ise 16 puanla 3. sırada kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, İzlanda 0-0 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Milli Takım, grubun son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra'ya konuk olacak.

Ay-yıldızlılar, 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı yaşayacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonalarda boy göstermişti.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.

Türkiye'nin yedekleri: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Enes Ünal.

İzlanda: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayına sokulduktan sonra yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Halldorsson uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada ay-yıldızlılar, önemli bir fırsattan faydalanamadı. Mehmet Zeki Çelik'in sağdan ortasında penaltı noktası civarındaki Burak Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Türkiye, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

54. dakikada sağ kanatta bulunan Cengiz'in pasında defanstan seken topu alan Burak Yılmaz'ın son çizgiye inmeden uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp taca gitti.

61. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Cengiz'in kaleyi cepheden gören yerden yaptığı vuruşta defansa da seken meşin yuvarlağı kaleci Halldorsson kontrol etti.

62. dakikada Ozan'ın pasında ceza sahası dışı sağ tarafta topla buluşan Burak'ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

63. dakikada Umut'un pasında topu alan Ozan'ın ceza yayı civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

70. dakikada Hakan'ın pasında topla buluşan Burak'ın ceza yayı sağ tarafından çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Halldorsson'da kaldı.

73. dakikada Cengiz ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan'ın yerden vuruşunda kaleci Halldorsson meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada sol taraftan Gylfi Sigurdsson'un kullandığı köşe atışında arka direkte bulunan Magnusson'un kafa vuruşunda Merih meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan uzaktan vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

MAÇTAN NOTLAR

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Fransa mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak hastalığı nedeniyle aday kadroya çağrılmayan Kenan Karaman'ın yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı.

Beraberliğin EURO 2020'ye katılmaya yeteceği İzlanda karşılaşmasında Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine ilk 11'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'na şans verdi.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.

Şenol Güneş sarı kart gördü

Türkiye-İzlanda karşılaşmasının 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sarı kart gördü.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda'yı konuk ederken, mücadelenin 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sarı kart gördü. Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı

İzlanda hazırlıkları sırasında salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun, mücadeleyi tribünden takip etti.

A Milli Takım'ın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cenk Tosun da tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti. İzlanda maçı için Riva'dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda

A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşılaşmasıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış, Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Şenol Güneş 61. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 61. karşılaşmasına çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, Güneş yönetiminde oynadığı 60 maçta, 31 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

Kolbeinn Sigthorsson Türk Telekom Stadı'nda

Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeden kulüple yolları ayrılan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçına çıktı.

Sigthorsson, İzlanda'nın, Türkiye ile oynadığı kritik mücadelede ilk 11'de yer aldı.

Milli takıma büyük destek

Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası yolundaki kritik maçına, taraftarların da ilgisi büyük oldu. Türk Telekom Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla milli oyunculara büyük destek verdi.

Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki koltuklara bırakılan Türk bayrakları ile tüm stat kırmızı-beyaz renklere büründü.

Tribünlerde "İnanıyoruz biz size 82 milyon sizinle", "Zaferler senin ruhunda var" ve "Baş koymuşum Türkiyemin yoluna" yazılı pankartlar da açıldı. Taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarında da bulundu.

Bu arada Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk da karşılaşma öncesinde tribünlere konulan bayraklar arasında, elindeki Türk bayraklarıyla poz verdiği bir fotoğrafı, Instagram hesabından paylaşarak ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Seremonide özel çocuklar yer aldı

Maç öncesi yapılan seremonide Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye Disleksi Vakfı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Adelosan Diyabetikler Derneği ve İnsani Yardım Vakfı'ndan çocuklar yer aldı.

TFF sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle diyabetik çocuklar da seremonide bulundu.