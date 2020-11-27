Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ülkemizin 2 numaralı kupası Türkiye Kupası'nın 5. tur kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı maçlar 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

5. TUR EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Antalyaspor - Boluspor

Konyaspor - Altınordu

Trabzonspor - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Alanyaspor - Adanaspor

Göztepe - Bursaspor

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Gaziantep - Kocaelispor

Başakşehir - Turgutluspor