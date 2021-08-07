Türkiye'den olimpiyat rekoru: Karatede Uğur Aktaş bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı.
Uğur Aktaş’ın Türkiye adına 13. madalayayı garantilemesiyle Türkiye olimpiyat rekorunu kırdı.
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