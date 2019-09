UFC’nin Yıldızları S Sport Plus’ta

UFC severlerin aylardır beklediği Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier karşılaşması UFC 242 kartında, 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’da S Sport Plus farkıyla canlı olarak ekranlara geliyor. UFC severler, S Sport Plus’ın aylık ve yıllık paketlerine üye olarak, UFC tarihinde ilk kez Abu Dhabi’de düzenlenecek yılın dövüş olayını 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’den itibaren canlı olarak hem Türkçe hem de İngilizce anlatım seçenekleriyle takip edebilecekler.

Bu dövüş aynı zamanda Khabib’in geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor’la yaptığı maçın ardından UFC’deki ilk maçı olacak. Khabib, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapılan tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.

S Sport Plus üyeleri, bu dövüşten önce uygulama üzerinden bu dövüşe ilişkin özel programların yanı sıra, Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib’in UFC kariyerindeki en önemli maçlarının tekrarını da izleme şansına sahip olacaklar.

Tüm UFC Geceleri S Sport Plus’ta

S Sport Plus, uzun süredir beklenen UFC 242 karşılaşmasının yanı sıra Türkiye’de popülerliğini giderek arttıran UFC’deki tüm dövüş geceleri ve unvan maçlarını da yayınlıyor. Bu dövüşü izlemek için S Sport Plus aylık paketine üye olacak kullanıcılar, 15, 22 ve 28 Eylül tarihlerindeki UFC dövüş gecelerini de S Sport Plus uygulaması üzerinden izleyebilecekler.

UFC’de Bir Diğer Dev Maç Ekim Ayında

Aylardır merakla beklenen Khabib – Poirier maçının ardından, UFC’de dövüş stili ile izleyenleri kendine hayran bırakan Israel Adesanya orta sıklet kemeri için Robert Whittaker ile 6 Ekim Pazar günü sabah 05:00’ten itibaren karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma da yine S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.

Tekrar İzle Özelliği Keyif Katıyor

Premier Lig, Bundesliga, Formula 1, NBA, UFC, Portekiz, Hollanda, Belçika Ligleri gibi pek çok önemli spor içeriğini yayınlayan S Sport Plus’ta, kullanıcılar Tekrar İzle özelliğiyle, canlı yayınını kaçırdıkları tüm karşılaşma ve yarışların tamamını, canlı yayın biter bitmez, yeniden izleyebiliyorlar. Kullanıcılar ayrıca Çoklu Ekran özelliği sayesinde de aynı yayını farklı cihazlar üzerinden de (akıllı telefon, tablet, pc, Apple Tv) takip edebiliyorlar.

S Sport Plus Hakkında

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, Bundesliga, NBA, F1, Portekiz Ligi, UFC, MotoGP, NCAA’in de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.

Aynı anda 5 canlı yayın özelliği, izleyicilere özellikle hafta sonları aynı saate gelen maç programlarında önemli bir konfor sağlıyor, S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da tv cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgeselleri S Sport Plus’ta ekrana geliyor.

Her ay 250 saatin üzerinde canlı yayın, 3 saate kadar canlı yayını geri alma, yayın dondurma ve çoklu ekran seçenekleriyle dünyanın önde gelen yayın teknolojileri S Sport Plus ile Türk sporseverlerin beğenisine sunuluyor. S Sport Plus’ın “Önemli Anlar” özelliğiyle kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.

Çoklu ekran özelliğiyle kullanıcılar, izlemeye başladıkları bir yayını, farklı bir cihazdan oturum açtıklarında kaldıkları yerden izlemeye devam ediyor. S Sport Plus ile görüntü kalitesi kullanıcıların Internet hızına göre anlık olarak optimize oluyor ve bu da kullanıcılara kesintisiz izleme zevki sağlıyor. Sporseverler, beğendikleri programları favori listesine ekleyip, kişisel izleme listesi oluşturabiliyor.

Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus önümüzdeki aylarda farklı Smart TV çözümleriyle de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda izleme fırsatı sunacak. S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.