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Ugandalı sporcu Tokyo Olimpiyatları öncesi kayboldu

Ugandalı sporcu Tokyo Olimpiyatları öncesi kayboldu

23 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları öncesinde Uganda milli sporcusu Julius Ssekitoleko'nun Japonya'da kaybolduğu bildirildi.

Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Japonya'ya giden Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko'nun kaybolduğu bildirildi.

 Kyodo haber ajansına göre, gelecek hafta başlayacak Tokyo Olimpiyatları öncesi Japonya'nın batısında hazırlıklarını sürdüren 20 yaşındaki Ugandalı halterci kayıplara karıştı.

Sporcunun kaybolduğunu yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) için örnek almaya gelen şehir yetkilileri fark ederken, polis Ssekitoleko'nun nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

Ülkeye 19 Haziran'da gelen Ugandalı sporculardan ikisinin Kovid-19 testi daha önce pozitif çıkmıştı.

Etiketler Ugandalı sporcu tokyo olimpiyatları olimpiyat
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