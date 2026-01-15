  1. Anasayfa
Ümit Karan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Karan’ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İHA

