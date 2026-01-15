Ümit Karan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Karan’ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
