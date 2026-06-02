Ümit Karan'a ilk duruşmada tahliye!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan, hakim karşısına çıktı. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Karan, savunmasının ardından mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski milli futbolcu Ümit Karan, yargılandığı davanın ilk duruşmasında Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda aralarında Ümit Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilere; 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'fuhşa teşvik ile aracılık etmek' gibi ağır suçlamalar yöneltilmiş, eski futbolcu Karan hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İlk Duruşmada Tahliye Edildi

Ümit Karan hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda ilk kez hakim karşısına çıkan Karan'ın savunması alındı. Duruşmada tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Karan'ın tahliyesine karar verdi.

