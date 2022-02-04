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Ünlü futbolcuya ''çıplak'' fotoğraf şoku! Kız arkadaşının azizliğine uğradı

Ünlü futbolcuya ''çıplak'' fotoğraf şoku! Kız arkadaşının azizliğine uğradı

İtalya Serie A'da top koşturan Atalanta'nın kalecisi Juan Musso kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı.

Kız arkadaşı Musso'ya İtalya'ya döndüğü için bir sürpriz hazırlamıştı. Yaptığı sürprizi çok beğenen Musso, odanın fotoğrafını çekerek takipçileriyle paylaşmak istedi. Fakat odada bulunan ayna arka planda her şeyi gözler önüne serdi. Çırılçıplak bir biçimde kız gözüken Musso, olayı geç fark etmesiyle sosyal medya karıştı...

AYNAYI FARK ETMEDİ

Arjantin milli takımında forma giyen Juan Musso, İtalya'ya döndükten sonra kız arkadaşının kendisi için yaptığı sürprizle baş başa kaldı. Bu durumu çok beğenen ve odasında bulunan balonların fotoğraflarını çeken Musso, karşıda bulunan aynayı fark etmeyince olanlar oldu. Yaptığı paylaşımı hemen kaldıran Musso çok geç kalmıştı...

"İŞTE DOĞRU FOTOĞRAF"

Yaptığı paylaşımı hemen kaldırmasına rağmen sosyal medyada çoktan çıplak fotoğrafı yer almaya başlamıştı. Bu olayın ardından üstünü giyinerek yeni bir paylaşım yapan Musso, "İşte doğru fotoğraf" notunu düştü.

 

Etiketler futbolcu ayna çıplak fotoğraf çıplak fotoğraf
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