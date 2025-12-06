  1. Anasayfa
Ünlü spor yazarı canlı yayında açıkladı: ''Yüzlerce futbolcu daha açıklanacak''

Ünlü spor yazarı canlı yayında açıkladı: ''Yüzlerce futbolcu daha açıklanacak''
Güncelleme:

Türkiye'de yeşil sahalara bomba gibi düşen yasadışı bahis soruşturmasında gözaltı dalgası büyürken Galatasaray oyuncusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, hakem Zorbay Küçük, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak ve yorumcu Ahmet Çakar'ın gözaltına alınmasının ardından spor yazarı Tahir Kum "Bu hafta 638 futbolcu ve 20 hakem daha açıklanacak" iddiasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ın talimatıyla Galatasaray oyuncusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, hakem Zorbay Küçük, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak ve yorumcu Ahmet Çakar'ın yer aldığı 46 şüpheliden 35’i gözaltına alınmıştı.

Yeşil sahalara bomba gibi düşen yasadışı bahis soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken spor yazarı Tahir Kum, TGRT Haber canlı yayınında "Bu hafta 638 futbolcu ve 20 hakem daha açıklanacak" iddiasını gündeme taşıdı. 

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor karşılaşmasını hatırlatan Tahir Kum, "Nisan 2024'te oynanan ve kamuoyunda 'şut atılmayan maç' olarak bilinen müsabaka ile ilgili içinde kulüp başkanı, teknik adam, futbolcu, yönetici, malzemeci ve doktor olan toplam 30 kişiye bahisle ilgili ortalama bir yıllık men cezası verildi. Bu kadar bahis batmış bir futbolumuz var. Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde 3760 futbolcuyla ilgili inceleme yaptı. 3760 futbolcunun 1071 tanesinin bahiş oynadığı tespit edildi" dedi.

 

 

