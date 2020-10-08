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  4. 08 Ekim 2020 21:54

17 Yaş Altı Kız Milli Takımımızdan büyük gurur! Finale yükseldi

Türkiye, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı yenerek finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımımızdan büyük gurur! Finale yükseldi
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Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.

1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.

Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.

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