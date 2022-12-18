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Antalya'daki Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'da İran protestosuna engel

Antalya'daki Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'da İran protestosuna engel
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Antalya Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İran'da yaşanan olayları protesto etmek için pankart açmak istenildi; ortalık birbirine girdi.

Antalya'da bugün oynanan Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın final maçında, iki izleyici, İran'da yaşanan olayları protesto etmek için pankart açmak istedi. Türkiye Voleybol Federasyonu görevlileri protestoya müdahale etti.

Bugün 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu’nda, Vakıfbank ile Imoco Conegliano takımları arasında Dünya Kadınlar Voleybol Turnuvası final maçı oynandı.

Maçın ikinci setinde, iki eylemci üzerinde İngilizce "kadın, yaşam, özgürlük #iranprotests" ve "mahsa amini #iranianwomen" yazan döviz açtı. Göstericilerin protesto dövizini açmalarının ardından Voleybol Federasyonu görevlileri eyleme müdahale ederek iki kişiyi dışarıya çıkardı.

Eylemci kadınlardan biri, olayın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden darp raporu aldı. Darp raporunda, başvuran kişinin kol ve elinde kızarıklıklar bulunduğu ifade edildi.

Vakıfbank maçı 3-1 kaybetti ve ikinci olarak tamamladı.

Etiketler Dünya Kadınlar Voleybol şampiyonası iran masha emini iran protestosu
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