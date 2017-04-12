Fenerbahçe finale yükseldi !

İlk maçı 3-1 kaybeden sarı melekler Eczacıbaşı VitrA’yı 3-1 yenerek maçı önce altın sete taşıdılar ardından da müthiş bir geri dönüşe imza atarak gitti denilen maçı geri çevirerek final de ezeli rakibi Galatasaray’ın rakibi oldular. Nisan ayında 5 maç üzerinden oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçını kazanan 2016-2017 sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi şampiyonu olacak.

Eczacıbaşı VitrA ilk maçta elde ettiği 3-1’lik avantajını rakibini 3-1 yenerek silen Fenerbahçe altın sette müthiş bir geri dönüş yaparak adını finale yazdırdı. Şampiyonun ortaya çıkacağı Galatasaray Fenerbahçe derbisi Nisan ayı içinde federasyonun açıklayacağı bir tarihte oynanacak.

SARI MELEKLERDEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İlk sete avantajını korumak için hırslı başlayan Eczacıbaşı VitrA, Larson ve kaptan Neslihan’ın etkili oyunuyla 20-25’le 0-1 öne geçti. İkinci sette Fenerbahçe etkiliydi. Eda ve Kim’in başarılı oyunuyla sarı lacivertliler 25-23’le skoru eşitlediler 1-1

Üçüncü sette sarı lacivertli takımda bu kez sahneye Polen ve Kim çıktı. Fenerbahçe baştan sona önde götürdüğü seti raht şekilde 25-15 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Fenerbahçe bu seti alarak maçı altın sete götürmeyi Eczacıbaşı VitrA ise bir set alarak rakibini elemeyi planladığı dördüncü set keyifli bir mücadeleye sahne oldu. Eczacıbaşı önde götürdüğü sette Fenerbahçe rakibini 17-17’de yakalayıp Polen ve Natalia’nın güzel oyunuyla seti 25-22 alarak maçı altın sete taşıdı.

İlk maçı 3-1 alan Eczacıbaşı Vitra bu maçı 3-1 kaybedince 15 sayı üzerinden oynanan altın set inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Seti baştan sona önde götüren Eczacıbaşı VitrA 8-13 önde olmasına rağmen sarı lacivertli takım müthiş bir geri dönüşe imza atarak 16-14’le adını finale yazdırdılar.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: İlhami Şenyurt (xxx), Tayfun Şener(xxx)

Setler: 20-25, 25-23, 25-15, 25-22, 16-14

Süre: 31’, 30’, 25’, 33’, 20

FENERBAHÇE: Kim(xxx), Eda(xxx), Nootsara(xxx), Natalia(xxx), Dicle Nur(xxx), Polen(xxxx)Melis (L)(xxx), Merve (L) (xxx), Balkestein(xxx), Ergül (xxx), Ezgi (xxx)

ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic(xx), Hande(xx), Büşra (xx), Neslihan(xxx), Larson (xx), Adams (xx), Gülden(L)(xx), Boskovic(xx), Nilay (xx), Simge (xx)