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  1. 27 Nisan 2017 22:00

Fenerbahçe Galatasaray’a set vermedi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe Galatasaray’a set vermedi
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Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2016-2017 Sezonu Play-Off Final serisi ilk maçında konuk ettiği Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek, seride 1 – 0 öne geçti.

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan maçların setleri 27-25, 25-19 ve 25-18 sonuçlandı. Bu sonuçla final serisinde 1-0 öne geçen Sarı Melekler, 5 maç üzerinden oynanacak serinin ikinci maçında, 29 Nisan Cumartesi günü Burhan Felek Spor Salonu’nda rakibini ikinci kez konuk edecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Hamil Şenyurt, Metin Korkut

Fenerbahçe: Tomkom 1, Natalia 18, Dicle Nur 12, Polen 2, Kim 12, Eda 9, Merve (L), Melis (L), Ezgi 1, Balkestein 1

Galatasaray: Jack 4, Gamze 1, Leys 10, Aslı 6, Centoni 10, Güldeniz 8, Nihan (L), Seda, Nursevil, Ruseva 2

Setler: 27-25, 25-19, 25-18

Süre: 87 Dk. (33, 28, 26)

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