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  5. 25 Mayıs 2017 19:55

Rus smaçör Galatasaray'da !

Kadın voleybolda transfer hamlelerini sürdüren Galatasaray, Buse Kayacan ve Neslihan Demir Güler'in ardından Rus smaçör Tatiana Kosheleva'yı da kadrosuna kattı.

Rus smaçör Galatasaray'da !
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Vitra forması giyen Rus smaçör Tatiana Kosheleva’yı kadrosuna dahil etti. 1.91 metre boyundaki başarılı oyuncu 2016’da Eczacıbaşı’yla Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda zafere ulaşmıştı.

2004’te profesyonel kariyerine Dinamo Moskova ile başlayan Kosheleva, ülkesinde 12 yıl forma giyerken bu süreçte 10 kupa kazandı. 2007’den beri milli takım formasını da terleten 28 yaşındaki smaçör, 2010 Dünya Şampiyonası ile 2013 ve 2015’te Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan kadroda yer aldı. Kosholeva ayrıca son iki Avrupa Şampiyonası'nın ise En Değerli Oyuncusu seçildi.

Bu sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray, daha önce Buse Kayacan ve Neslihan Demir Güler’i de kadrosuna dahil etmişti.

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