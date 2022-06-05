Bravo kızlar! Filenin Sultanları'ndan muhteşem galibiyet
Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi birinci hafta dördüncü karşılaşmasında Belçika'ya karşı 1-0 geriye düştükten sonra 3-1 kazandı.
A Milli Takım ilk maçta İtalya'yı 3-0 mağlup ederken, ikinci maçta Çin'e 3-1 kaybetti. Filenin Sultanları, 3. maçta ise cuma günü Bulgaristan'ı set vermeden 3-0'la geçti.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi birinci hafta dördüncü karşılaşmasında Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
Sultanlarımız, 4. maçında 3. galibiyetini elde etti.
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