Bravo kızlar! U17 Milliler namağlup finallerde!

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Bursa’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt’taki 2'nci ve son maçında Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Bursa’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt’taki 2'nci ve son maçında Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı Milliler, 16-24 Temmuz tarihlerinde Çekya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde mücadele etme hakkı elde etti. Türkiye - Macaristan: 3-0 SALON: TVF Cengiz Göllü HAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan) TÜRKİYE: Talya, Eslem, Nisan, Defne, Liza, Begüm, Elif Nur (L) MACARİSTAN: Jambor, Kallai, Eross, Botyanszki, Nagy, Toth, Bencze (L), Nanasi (L) (Tuska, Fekete) SETLER: 25-15, 25-19, 26-24 SÜRE: 1 saat 17 dakika (23',23',31')