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Bravo kızlar! U17 Milliler namağlup finallerde!

Bravo kızlar! U17 Milliler namağlup finallerde!

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Bursa’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt’taki 2'nci ve son maçında Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Bursa’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt’taki 2'nci ve son maçında Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı Milliler, 16-24 Temmuz tarihlerinde Çekya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde mücadele etme hakkı elde etti.

Türkiye - Macaristan: 3-0

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan)

TÜRKİYE: Talya, Eslem, Nisan, Defne, Liza, Begüm, Elif Nur (L)

MACARİSTAN: Jambor, Kallai, Eross, Botyanszki, Nagy, Toth, Bencze (L), Nanasi (L) (Tuska, Fekete)

SETLER: 25-15, 25-19, 26-24

SÜRE: 1 saat 17 dakika (23',23',31')

Etiketler U17 Kız Voleybol Milli Takımı namağlup Avrupa Şampiyonası
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