Dobriana Rabadzhieva Galatasaray'da !

Geçen sezon Türkiye Ligi’nde finale yükselen Galatasaray, yeni sezon kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce 2013-14 sezonunda takımımızın formasını giyen Dobrian Rabadzieva, yeni sezonda yuvasına döndü.

1991’de Bulgaristan’da doğan Rabadzieva, profesyonel kariyerine CSKA Sofya’da başladı. 26 yaşındaki smaçör 2011’de Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Rabita Bakü ile altın madalya kazandı. 2013’e kadar Azerbaycan’da oynayan Bulgar sporcu, takımımıza transfer oldu. Bir sene sarı-kırmızılı forma ile mücadele eden Rabadzieva Galatasaray’dan sonra üç yıl İsviçre’de Volero Zürich’te voleybol oynadı.