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  4. Ebrar Karakurt yeni imajıyla gündemde: Pembe saçlar gitmiş!

Ebrar Karakurt yeni imajıyla gündemde: Pembe saçlar gitmiş!

Ebrar Karakurt yeni imajıyla gündemde: Pembe saçlar gitmiş!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen oyuncusu Ebrar Karakurt, İtalyan takım Igor Gorgonzola Novara'ya transferi kadar imajı ile de konuşulmaya devam ediyor.

Pembe saçları ile görmeye alıştığımız Ebrar Karakurt, saç renginde normaline döndü. Yeni görüntüsi ile takipçilerinin karşısına Bu yakışıklı da kimmiş" diyerek çıkan Ebrar Karakurt, takipçilerinden tam not aldı. Ebrar, sorusuna yine kendi yanıt vererek 'benmişim' dedi.

Olimpiyatlardaki performansı ile göz dolduran Ebrar Karakurt, cinsel tercihi ile de çok konuşulmuştu. Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronavirüse yakalanarak hayranlarını korkutmuş, dinlenmek üzere bir süre Türkiye'de kalmıştı. 

 

Etiketler Ebrar Karakurt imaj
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